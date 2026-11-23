Aus einer Idee zweier Familien ist der Weihnachtsmarkt Erpeler Ley entstanden. Viele Menschen folgten der Einladung in den sozialen Medien und machten die Aktion zu einem Erfolg – zugunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Bonn.

Eine sehr gute Idee hatten die beiden Familien Dorniak und Engel aus Erpel: Sie überlegten, einen einzigartigen Weihnachtsmarkt auf der Erpeler Ley ins Leben zu rufen. Kurzerhand wurde ihre Idee Wirklichkeit.

Fleißig gebastelt, gewerkelt und gekocht

Die Frage, was denn angeboten werden solle, folgte.