Weihnachtshaus in Niederhofen ist ein Zuschauermagnet

Das Weihnachtshaus ist inzwischen jedes Jahr in Niederhofen zu bewundern und ziehtviele Besucher an.

Eigentlich kann man das erleuchtete „Weihnachtshaus“ von Jenny und Björn Müller seit nunmehr zwölf Jahren in der Adventszeit jeden Tag von 17 bis 22 Uhr bewundern. An den Samstagen bis Weihnachten (und dann noch einmal am 4. Januar 2025 ) laden die Müllers dann in ihren nun ebenfalls weihnachtlich dekorierten Vorgarten zum kostenlosen Glühwein oder Punsch ein, freuen sich dabei aber auch über Spenden der Besucher. Rund 70 000 LED-Lichter sorgen dafür, dass die Anlaufstelle an der Dernbacher Straße zu einem echten Schmuckstück der Gemeinde geworden ist.