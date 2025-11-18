Weihnachtliches Glanzlicht Weihnachtsdorf Waldbreitbach öffnet am 28. November 18.11.2025, 06:00 Uhr

i Von der feierlichen Eröffnung am 28. November bis zum 25. Januar erstrahlt Waldbreitbach wieder in weihnachtlichem Glanz. Andreas Pacek

Jedes Jahr wird Waldbreitbach zur Weihnachtsidylle. Mit Krippen aus aller Welt, einem schwimmenden Adventskalender und vielem mehr gibt es im Weihnachtsdorf auch in diesem Jahr viel Besinnliches zu bestaunen.

Der idyllische Ort Waldbreitbach im Wiedtal verwandelt sich bereits seit mehr als 35 Jahren in das Weihnachtsdorf Waldbreitbach. Dabei handelt es sich nicht um einen eingezäunten Marktplatz oder ein Hüttendorf, sondern der gesamte Ort selbst wird mit weihnachtlichen Attraktionen und zahlreichen Krippen geschmückt.







