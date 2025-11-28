Mit Fackelzug in den Advent Weihnachtsdorf Waldbreitbach eröffnet Jörg Niebergall 28.11.2025, 19:00 Uhr

i Das neue Christkind Selina Keber (14) unter dem beleuchteten Zunftbaum. Jörg Niebergall

Es ist immer wieder ein Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit: das Weihnachtsdorf Waldbreitbach. Mit einem Fackelzug ist es nun erneut eröffnet worden.

Der idyllische Ort Waldbreitbach verwandelt sich seit mehr als 30 Jahren in ein Weihnachtsdorf. Dabei handelt es sich nicht um einen eingezäunten Marktplatz, sondern der gesamte Ort wird mit weihnachtlichen Attraktionen geschmückt. Zur feierlichen Eröffnung zog am Freitag ein Fackelzug durch den Ort, bei dem alle Attraktionen erstmals für diese Saison erleuchtet wurden.







