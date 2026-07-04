Gegner der Hufeisen-Theorie dürften jetzt aufhorchen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht bietet der Alternative für Deutschland gemeinsame Wahlkampfauftritte in den östlichen Bundesländern an, zum Debattieren. Diese Idee findet auch in Neuwied Zustimmung.
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Rechts und links haben auf den ersten Blick wenig gemein – oder doch? Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bot der Alternative für Deutschland (AfD) vor wenigen Tagen gemeinsame Wahlkampfauftritte in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an, bevor dort im Herbst die Landtage gewählt werden.