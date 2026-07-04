„Brandmauer stärkt AfD nur“ Weidel gegen Wagenknecht? Neuwieder BSW-Chef wäre dafür Viktoria Schneider 04.07.2026, 07:00 Uhr

i AfD-Chefin Alice Weidel (links) und BSW-Parteigründerin Sahra Wagenknecht haben sich schon öfter einen öffentlichen Austausch geliefert, zum Beispiel in der ARD-Sendung Maischberger. Das BSW will nun eine eigene Debatte initieren – doch die AfD lehnt das scheinbar ab. Oliver Ziebe. picture alliance/dpa/WDR

Gegner der Hufeisen-Theorie dürften jetzt aufhorchen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht bietet der Alternative für Deutschland gemeinsame Wahlkampfauftritte in den östlichen Bundesländern an, zum Debattieren. Diese Idee findet auch in Neuwied Zustimmung.

Rechts und links haben auf den ersten Blick wenig gemein – oder doch? Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bot der Alternative für Deutschland (AfD) vor wenigen Tagen gemeinsame Wahlkampfauftritte in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an, bevor dort im Herbst die Landtage gewählt werden.







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