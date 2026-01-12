Bebauungsplan beschlossen Weg frei für neue Solaranlage an Gaskugel in Neuwied Viktoria Schneider 12.01.2026, 06:00 Uhr

Die neue Photovoltaik-Freiflächenanlage im Bereich der Gaskugel soll rund 2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr erzeugen.

2 Millionen Kilowattstunden pro Jahr: So viel soll eine neue Photovoltaik-Freiflächenanlage in Neuwied erzeugen. Mit der Zustimmung des Stadtrats für den Bebauungsplan steht dem Projekt jetzt nichts mehr im Weg. Doch es gibt auch Kritik am Vorgehen.

Es ist beschlossen: An der Hafenstraße in Neuwied entsteht eine große Freiflächenanlage für Photovoltaik. Der Stadtrat stimmte in seiner jüngsten Sitzung für den Bebauungsplan und die Änderung des Flächennutzungsplans. Der erzeugte Strom soll hauptsächlich der Versorgung der Brunnenpumpen dienen, die die Stadtwerke zur Sicherung der Trinkwassergewinnung nutzen.







