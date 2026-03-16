Nach Schließung in Neuwied Wechsel von der Roentgen- zur Rosen-Apotheke Rainer Claaßen 16.03.2026, 11:00 Uhr

i Fühlen sich wohl am neuen Arbeitsplatz in der Rosen-Apotheke: Lisa Stosshoff (links) und ihre Kollegin Lydia Seibel. Rainer Claaßen

Die Roentgen-Apotheke in Neuwied ist Geschichte. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeitet nun in der neuen Rosen-Apotheke in der Stadt. Zwei von ihnen erzählen.

Vor einigen Wochen hat die Roentgen-Apotheke auf der Langendorfer Straße geschlossen. Der Inhaber Rolf Günther hatte sich nach vielen Jahren dazu entschieden, kürzerzutreten. Fast alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden aber von der Rosen-Apotheke übernommen, die nur wenige Schritte weiter eine Filiale eröffnet hat.







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