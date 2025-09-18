Neuerung in der Innenstadt Wasserspiel auf Neuwieder Luisenplatz ist in Betrieb Rainer Claaßen 18.09.2025, 17:00 Uhr

i Das Wasserspiel auf dem Luisenplatz ist seit Donnerstag in Betrieb. Jörg Niebergall

Die Großbaustelle auf dem Luisenplatz gehörte gefühlt fast schon zur Neuwieder Innenstadt dazu, jetzt sprudelt es hier: Das neue Wasserspiel, an dem lange gearbeitet wurde, ist seit Donnerstag in Betrieb.

Auf einmal ging es ganz schnell: Der Bereich des Luisenplatzes zwischen Mittel- und Pfarrstraße war für mehrere Monate gesperrt, um dort das neue Wasserspiel zu installieren. Anfang der Woche standen die Bauzäune noch rund um die Baustelle. Pünktlich zum Einbruch das späten zweiten Sommers am Donnerstag war es dann so weit: In Anwesenheit von Oberbürgermeister Jan Einig wurde das neue Wasserspiel in Betrieb genommen.







Artikel teilen

Artikel teilen