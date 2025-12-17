Anwohner befragt Was würde Tempo 30 in Leutesdorf bringen? Jörg Niebergall 17.12.2025, 14:00 Uhr

i Die B42 führt mitten durch Leutesdorf, viele Pendler, die im Kreis Neuwied am Rhein entlangfahren, kommen durch den Ort. 12.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs und sorgen für Lärm und Abgase. Für Fußgänger ist eine Querung oft gefährlich. Jörg Niebergall

Die B42 führt mitten durch Leutesdorf, rund 12.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs, darunter viele Pendler. Eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb des Ortes hat vor allem Fans, zeigt eine Umfrage unter Anwohnern.

Zwei Minuten längere Fahrtzeit, und so mancher Einwohner von Leutesdorf würde sich glücklich schätzen. In der Gemeinde wird Tempo 30 auf der B42 diskutiert, und mit einer solchen Begrenzung würde man für die zweieinhalb Kilometer lange Durchfahrtsstrecke schätzungsweise sieben Minuten brauchen statt fünf wie bisher.







