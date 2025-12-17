Was würde Tempo 30 in Leutesdorf bringen?

Die B42 führt mitten durch Leutesdorf, rund 12.000 Fahrzeuge sind hier täglich unterwegs, darunter viele Pendler. Eine mögliche Geschwindigkeitsreduzierung innerhalb des Ortes hat vor allem Fans, zeigt eine Umfrage unter Anwohnern.
Zwei Minuten längere Fahrtzeit, und so mancher Einwohner von Leutesdorf würde sich glücklich schätzen. In der Gemeinde wird Tempo 30 auf der B42 diskutiert, und mit einer solchen Begrenzung würde man für die zweieinhalb Kilometer lange Durchfahrtsstrecke schätzungsweise sieben Minuten brauchen statt fünf wie bisher.