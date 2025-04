Das Ende des Parkrestaurants Nodhausen Ende Mai ist besiegelt. Doch was wird aus der bekannten Schlossanlage in Neuwied, die noch in Besitz von Thyssenkrupp Rasselstein ist? Der türkische Aluminiumkonzern ASAS signalisiert grundsätzliches Interesse.

Seit 1928 befindet sich die Schlossanlage Nodhausen im Besitz des Industrieunternehmens Rasselstein, das seit dem Jahr 2012 unter dem Namen Thyssenkrupp Rasselstein GmbH firmiert. Der Weißblechhersteller aus Andernach, der in der Branche zu den weltweit führenden zählt, will sein Tafelsilber in der Deichstadt nun verkaufen. „ Die Immobilie in Neuwied zählt nicht zu unserem betriebsnotwendigen Vermögen“, teilte Carmen Tschage, Sprecherin der Thyssenkrupp Rasselstein, kürzlich auf Anfrage unserer Zeitung mit. Ein Verkaufsgrund dürfte auch sicherlich sein, dass der Mutterkonzern Thyssenkrupp sich in einer Krise befindet. Tausende Arbeitsplätze sollen bei Deutschlands größtem Stahlproduzenten in den kommenden Jahren gestrichen werden. Ob auch Stellen in Andernach betroffen sind, ist noch unklar.

Thyssenkrupp Rasselstein bietet das Parkrestaurant Nodhausen auf dem fast 1500 Quadratmeter großen Grundstück für 1,6 Millionen Euro auf einem Online-Immobilienportal zum Verkauf an. Das frühere Jagd- und Lustschloss der Fürstenfamilie zu Wied stammt aus dem Baujahr 1901 und steht unter Denkmalschutz. Ende Mai schließt das Parkrestaurant nach 30 Jahren unter der Gastronomenfamilie Kurz. „Es gibt bereits erste Gespräche“, berichtet Rasselstein-Sprecherin Tschage über die Nachfrage von möglichen Käufern. Bis wann eine Einigung erzielt werden könne, stehe allerdings noch nicht fest.

Am naheliegendsten – im wahrsten Sinne des Wortes – wäre ein Deal mit dem türkischen Aluminiumkonzern ASAS, der in direkter Nachbarschaft auf dem alten Neuwieder Rasselstein-Produktionsstandort einen Industrie- und Technologiepark sowie ein Wohnquartier errichten will. Unsere Zeitung hat Fred Häring, Direktor für Business Development bei ASAS, gefragt, ob der Konzern ein Kaufinteresse hat. „ Seit dem Erwerb des Rasselstein-Areals im Jahr 2018 führt ASAS regelmäßige Gespräche mit Thyssenkrupp Rasselstein, auch in Bezug auf das Grundstück in Nodhausen. Die Immobilie stellt aufgrund denkmalrechtlicher Auflagen sowie Anforderungen an Brand- und Lärmschutz jedoch eine planerische Herausforderung dar“, erklärt Häring. In der Vergangenheit seien bereits verschiedene Nutzungskonzepte auf ihre Machbarkeit überprüft worden. Jeder neue Vorschlag müsse umfassend mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. „Zudem ist mit erheblichen Investitionen für Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen zu rechnen, die gründlich kalkuliert und sorgfältig abgewogen werden müssen“, sagt Häring.

Die Planungen von ASAS für den Industrie- und Technologiepark sowie das Wohnquartier seien auch ohne das Grundstück in Nodhausen „gut umsetzbar“. „Dennoch liegt die Immobilie entlang der sogenannten grünen Meile, einer wichtigen Nord-Süd-Achse für Fußgänger und Radfahrer, die den Technologiepark mit dem Wohnquartier verbindet. Ein ansprechend gestaltetes und gut integriertes Erscheinungsbild entlang dieser Achse ist auch im Interesse von ASAS“, betont Häring. Daher sei ein Kauf der Immobilie Parkrestaurant Nodhausen innerhalb des türkischen Aluminiumkonzerns noch einmal in Prüfung. „Das Ende des Parkrestaurants Nodhausen stellt einen spürbaren Verlust für die Neuwieder Gastronomieszene dar. Auch wenn es zuletzt nicht mehr zur Spitzenklasse der Gastronomie gehörte, war es nach wie vor eine angesehene Adresse in Neuwied und der Region – mit einer langen Geschichte und besonderem Charme“, sagt Häring.

i In der früheren Industriehalle von Thyssenkrupp Rasselstein in Neuwied soll ein Technologiepark für Robotik entstehen. Archiv Daniel Dresen

Ein mögliches Kaufinteresse der Stadt Neuwied am Parkrestaurant Nodhausen verneint Sprecher Ulf Steffenfauseweh. „Wir finden es natürlich schade. Es ist das letzte Überbleibsel der Firma Rasselstein in Neuwied“, so Steffenfauseweh. Die Stadtverwaltung wünsche sich eine „möglichst gute Nachnutzung“. Auch für die Stadtwerke Neuwied sei das Grundstück „kein Thema“, erklärt Sprecher Gerd Neuwirth.

Ehemaliges Rasselstein-Gelände: Aktueller Stand zu Industrie- und Technologiepark sowie Wohnquartier

Auf dem 88 Hektar großen ehemaligen Rasselstein-Gelände will der türkische Aluminiumkonzern ASAS einen Industrie- und Technologiepark sowie ein Quartier mit 1700 Wohneinheiten errichten. Im September 2024 hat ASAS die Unterlagen zur Einleitung des Bebauungsplanverfahrens bei der Stadt Neuwied eingereicht. In der darauffolgenden Stadtratssitzung wurde der sogenannte Aufstellungsbeschluss einstimmig gefasst – ein wichtiger Schritt für den Start des Projekts. „Sobald der Bebauungsplan rechtskräftig ist, können die ersten infrastrukturellen Maßnahmen umgesetzt werden“, sagt Fred Häring, Direktor für Business Development bei ASAS. Die Entwicklung des Industrie- und Technologieparks schreite ebenfalls voran: Im zweiten Halbjahr 2025 sei geplant, die ersten Maschinen und Anlagen zu beantragen, die in die sanierten Werkshallen kommen. drd