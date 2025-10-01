Trotz Kosten kein Spielbetrieb Was wird aus dem Sportplatz in Dattenberg? 01.10.2025, 10:00 Uhr

i Auf dem Sportplatz in Dattenberg findet seit Sommer 2024 kein Spielbetrieb mehr statt. Der Ortsgemeinderat will darüber entscheiden, ob die Anlage eine Zukunft hat, schließlich produziert ihr Unterhalt Kosten. Die dahinter liegende Tennishalle wird zwar genutzt, ist jedoch sanierungsbedürftig. Daniel Dresen

Der Sportplatz in Dattenberg wird nicht mehr als Spielstätte genutzt. Der Gemeinde entstehen jedoch Kosten für den Unterhalt. Im Rat soll nun über die Zukunft des Platzes entschieden werden. Auch die benachbarte Tennishalle ist sanierungsbedürftig.

Im Mai 2024 eilten zuletzt die Fußballer des SC Rot-Weiß Dattenberg in einem Punktspiel auf dem Franz-Rudolf-Platz einem Ball hinterher. Die darauffolgenden Saisons konnte der Verein keine Mannschaft mehr für den Spielbetrieb stellen. Inzwischen haben Hundehalter den Dattenberger Ascheplatz, der zu den wenigen dieser Art im Kreis Neuwied zählt, für sich entdeckt.







