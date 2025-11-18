„Scala“ ist heute Schandfleck Was wird aus dem einstigen Neuwieder Filmpalast? Jörg Niebergall 18.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Freie Bühne Neuwied gibt es zwar noch, doch in der ehemaligen "Scala" steht sie nur noch auf dem Schild. Das Gebäude verkommt mehr und mehr. Jörg Niebergall

Seit Jahren steht die „Scala“ in Heddesdorf leer und verkommt mehr und mehr. Passanten und Nachbarn fragen sich: Wann tut sich hier endlich etwas?

Kino, Disco, Theater: Die „Scala“ in der Heddesdorfer Straße 34 hat in den 70 Jahren seit ihrer Eröffnung schon einiges erlebt. Mittlerweile ist sie aber in die Jahre gekommen. Zuletzt ist es ruhig geworden um den ehemaligen Filmpalast, den sein erster Besitzer Hermann Krause von 1955 bis Mitte der 60er-Jahre hier betrieb und den Hans Wetehof dann als Pächter bis 1985 übernahm.







