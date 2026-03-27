Investor stellt Pläne vor
Was wird aus dem ehemaligen Boesner-Gelände in Neuwied?
Auf dem rund 7 Hektar großen Areal sollen neue Wohnungen entstehen, die verschiedene Bedarfe abdecken.
Auf dem rund 7 Hektar großen Areal sollen neue Wohnungen entstehen, die verschiedene Bedarfe abdecken.
Jörg Niebergall

Lange blieb unklar, wie es mit dem früheren Boesner-Gelände in Neuwied weitergeht. Nach der Schließung des Werkes im Jahr 2020 gab es zwar einen neuen Investor, doch mit konkreten Plänen hielt sich die Koblenzer Firma zurück – bis jetzt.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Fabrikgelände steht still. Die Maschinen auf dem ehemaligen Boesner-Areal in Neuwied gingen im Jahr 2020 aus, danach war unklar, wie es mit dem Traditionsbetrieb weitergeht. Ein Jahr später fand sich ein Investor aus Koblenz, der große Pläne für das Quartier mitbrachte.

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