Von Netflixserie bis Musikclip Was und wo im Kreis Neuwied schon gedreht wurde Lydia Schauff 02.02.2026, 16:00 Uhr

i Rückblick ins Jahr 2019: Eventveranstalter Benedikt Feltens (links) mit Musiker Pietro Lombardi vor der Villa Kalles. Dieser drehte in der Villa ein Musikvideo. John Sauvourel

Mal wird für die ARD die Zeit zurückgedreht, mal nutzt ein Popstar eine denkmalgeschützte Villa als Kulisse für einen Videodreh. Ein Überblick, wo und was im Kreis Neuwied schon gedreht wurde.

Ein Teil von Leutesdorf ist im Sommer 2021 filmreif. Gedreht wird dort für die ARD-Miniserie „Bonn – alte Freunde, neue Feinde“. In diesem politischen Thriller geht es um rivalisierende Geheimdienste, Seilschaften im immer noch aktiven Nazi-Milieu und eine junge Frau, die sich ihren Platz in einer von Männern dominierten Welt erkämpft.







