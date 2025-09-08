Es ist nicht leicht, im Bereich der modernen Fotokunst einen Ansatz zu finden, der bisher noch nicht versucht wurde. Elizabeth Joan Clark, deren Fotografien seit Sonntag im Roentgen-Museum ausgestellt werden, ist das gelungen. Inspirieren lässt sie sich von den Meistern des barocken Stilllebens im 17. Jahrhundert. Deren Motive und Stil empfindet sie in akribisch zusammengestellten und mit äußerster Sorgfalt arrangierten Aufbauten nach und fügt Elemente aus der Gegenwart hinzu. Als Beleuchtung dient lediglich das Tageslicht, das durch ein Fenster ihres Ateliers dringt. Ohne digitale Retusche gelingt ihr eine Bildgestaltung, bei der die Betrachter ganz genau hinschauen müssen, um festzustellen, dass es sich nicht um ein Gemälde handelt.

i Yoël Cantori (Cellist), Museumsleiterin Jennifer Stein, die Künstlerin Elizabeth Joan Clarke und die Pianistin Claudia Bracco. Rainer Claaßen

Der Saal des Roentgen-Museums war zur Vernissage der Ausstellung am Sonntagvormittag nicht ganz gefüllt – das könnte mit dem spätsommerlichen Wetter und der langen Museumsnacht in Koblenz am Abend vorher zusammenhängen, die sicherlich von vielen Kunstinteressierten besucht wurde. Bei den herbstlichen Temperaturen, die in den kommenden Tagen zu erwarten sind, bietet sich ein Museumsbesuch an.

Umweltbewusstsein zeigt sich auch an verwendeten Materialien﻿

Die Sujets der Fotografien von Clark, die 1970 in Oxford geboren wurde, passen zum nahenden Herbst: Wie bei den historischen Vorbildern finden sich auch auf den ausgestellten Fotografien zwischen Prunk und Überfluss immer wieder Hinweise auf die Vergänglichkeit. In den neueren Arbeiten ersetzt Clarke hochwertige Vasen zum Teil durch Industriefabrikate mit eingeprägten Markensignets oder stellt exotische Blumenarrangements auf Styropor-Elemente und Blasenfolie. Das ist durchaus als Kritik an der Konsumgesellschaft und ihre Auswirkungen auf die Umwelt gemeint.

Wie sich die Künstlerin selbst aufs Bild „mogelt“

Mit welcher Akribie die Künstlerin arbeitet, zeigt sich etwa, wenn sie die Entstehungsgeschichte von „The Past and the Present“ schildert: Hinter einer Glasvase mit rot-violetten Blüten ist schemenhaft eine weibliche Figur zu erkennen. „Ich belichte die Aufnahmen mehrere Sekunden lang und bin hier selbst hinter dem Arrangement vorbeigegangen und kurz mit Blick zur Kamera stehen geblieben. Bis ich das gewünschte Resultat erzielt hatte, waren 180 Versuche nötig“, erklärt Clark. Trotz dieses Perfektionismus, den man jedem Werk anmerkt, spielt auch der Zufall immer wieder eine Rolle. So führte ein Unfall zu Titel und Arrangement von „Ikarus“, das auf dem Ausstellungsplakat zu sehen ist: Die an einem Faden hängende Glasfigur fiel beim Drapieren auf die Marmorplatte und verlor dabei einen Flügel. Nachdem der erste Ärger über das Missgeschick verflogen war, entstand die Idee für den Titel, und das Motiv wurde entsprechend angepasst.

i Eine Kinzing-Uhr wurde wieder gangbar gemacht und ist nun Teil der Ausstellung. Rainer Claaßen

Gong der r estaurierten Kinzing-Uhr versagt bei Vernissage

Die Musik von Claudia Bracco am Klavier und Yoël Cantor am Cello bot einen passenden Rahmen für die Vernissage, und Museumsleiterin Jennifer Stein gelang eine sehr persönliche und überzeugende Einführung in die Werke. Darin wies sie auch darauf hin, wie gut die zeitgenössische Interpretation klassischer Stillleben zu den im Museum ausgestellten Roentgen-Barockmöbeln passt, und erklärte, wie eine historische Uhr aus der Kinzing-Manufaktur, zu sehen in einem der vier Räume, zu Clarks Werken passt: Dem Experten Axel Hoffmann ist es gelungen, das historische Stück zum Laufen zu bekommen. Das Ticken und die Schläge zu jeder Viertelstunde dürfen durchaus in Verbindung zu den ausgestellten Werken gesetzt werden. Hoffmann muss aber noch einmal nachjustieren: Der Gong, den er bereits zum Spielen gebracht hatte, wollte zur Vernissage nicht ertönen.

Die meisten der etwa 40 ausgestellten Werke können auch käuflich erworben werden. Die Ausstellung ist noch bis zum 9. November zu sehen, jeweils dienstags bis freitags von 11 bis 17 Uhr, am Wochenende von 14 bis 17 Uhr. Öffentliche Führungen gibt es am 21. September und am 9. November jeweils um 14.30 Uhr. Außerdem findet am 28. September von 11 bis 17 Uhr eine Charity-Kunstberatung des TV-Beraters Christoph Bouillon statt.