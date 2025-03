Was Stebach, Isenburg und Marienhausen bewegt

Es wird repariert, gepflanzt und geplant: Unter anderem mit Straßensanierungen, Pflanzaktion und Burgenfest möchten Stebach, Isenburg und Marienhausen in der Verbandsgemeinde Dierdorf die Lebensqualität in ihren Orten verbessern.

Die Ortsgemeinde Stebach unterstützt den Kita-Neubau im Nachbarort Großmaischeid, der aufgrund eines hohen Bedarfs an Kita-Plätzen gebraucht wird. Gerade bereite man gemeinsam die europaweite Ausschreibung, auf die sich Architekturbüros bewerben können, berichtet Stebachs Ortsbürgermeister Andreas Krobb. Diese soll demnächst veröffentlicht werden. Am Samstag, 8. März, wird zudem eine Pflanzaktion stattfinden: Engagierte Bürger werden den Ortsausgang Adenrother Weg bepflanzen. Schon 2021 und 2022 hatte Stebach mit ähnlichen Aktionen den Ort verschönert.

Freundeskreis der Isenburg feiert 20-jähriges Bestehen

In der Ortsgemeinde Isenburg steht die Planung der neuen Brücke „Hintertal“ an. Der Brückenbau soll 2026 beginnen. Das sieht das Hochwasserschutzkonzept der VG vor, die die Bachquerung auch finanziert. Außerdem müssen Straßen erneuert werden. Darunter ist zum Beispiel der Weg hoch zu Burg, Kirche und Friedhof: Der Belag in der Straße „Zur großen Luft“ wird abgefräst und bekommt danach eine neue Deckschicht. „Dadurch ersparen wir den Einwohnern, dass sie durch den wiederkehrenden Beitrag belastet werden“, sagt Ortsbürgermeister Detlef Mohr. Im Neubaugebiet werden Risse in der Straße „Sonnenberg“ mit Teer ausgegossen. Die Ortsgemeinde freut sich außerdem schon auf August: Dann feiert der Freundeskreis der Isenburg sein 20-jähriges Bestehen.

i Die Isenburg-Ruine thront über dem gleichnamigen Dorf. Der Freundeskreis der Burg feiert im August Geburtstag. Lasr Tenorth

In Marienhausen ist die Planung des Neubaugebietes „Auf dem Herzensberg“ inzwischen abgeschlossen, berichtet Ortsbürgermeister Maximilian Seidel. Gebaut werden könne allerdings erst 2026. Im Frühling beginnen die Erschließungsmaßnahmen. Außerdem erlaubt der Haushalt 2025 die Reparatur der Friedhofshalle. Das Dach muss neu eingedeckt werden, da es undicht ist. Und der Spielplatz bekommt ein neues Klettergerüst.