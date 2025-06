Was soll die neue Baustelle am Kreisel bei Rheinbrohl?

Wer derzeit zwischen Bad Hönningen und Rheinbrohl unterwegs ist, dem fallen am Kreisel die Bagger auf. Doch was ist das für eine Baustelle, die derzeit auf der Wiese neben dem Kreisel eingerichtet wird? Wir haben nachgefragt.

i Auch auf der in Richtung Bad Hönningen gelegenen Seite wird die Baustelle vorbereitet. Heinz-Werner Lamberz

VG-Chef: Bahn bereitet Generalsanierung vor

Jan Ermtraud, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Bad Hönningen, räumt mit Gerüchten auf, es handele sich um die Baustelle für den neuen Edeka oder die Erweiterung von Lidl. „Es handelt sich um Maßnahmen der Deutschen Bahn“, erklärt Ermtraud. Diese habe die Flächen am Kreisel von den Eigentümern gepachtet und lege dort derzeit eine Baustellenzufahrt für die Generalsanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke im Jahr 2026 an. Unter anderem die Unterführung solle saniert werden. Rheinbrohls Ortsbürgermeister Oliver Labonde habe dies bereits im Mai in den sozialen Medien kundgetan, berichtet Ermtraud.

i Eine relativ große Fläche neben dem Kreisel wurde eingezäunt. Heinz-Werner Lamberz

Die Pressestelle der Bahn bestätigt gegenüber unserer Zeitung die Erklärungen des Bürgermeisters: „Bei den Arbeiten handelt es sich um die Erneuerung der Eisenbahnbrücke an der Panzerstraße (L87) in Rheinbrohl. Bis Dezember führt die DB zwischen Unkel und Wiesbaden in verschiedenen Streckenbereichen entlang des rechten Rheins vorbereitende Maßnahmen für die Generalsanierung im kommenden Jahr durch. Die Brückenarbeiten in Rheinbrohl zählen dazu.“