Aufruf zur Beteiligung: Jugendliche können was bewegen

Die Jugend soll in der Verbandsgemeinde Puderbach mehr Gehör finden. Deshalb soll es bald einen Jugendbeirat geben, der sich an 12- bis 21-Jährige richtet. Nun lädt die Jugendpflege am Montag, 28. April, zum Auftakttreffen in Puderbach ein.