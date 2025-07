Was sich im Wiedtalbad in Hausen ändert

Die Pläne für den Umbau des Wiedtalbades hat Werner Eidenberg, technischer Werkleiter der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, schon auf seinem Schreibtisch liegen. Jetzt wartet die VG nur noch auf einen positiven Förderbescheid aus der Landeshauptstadt. „Dafür sind von uns noch einige Hausaufgaben zu erledigen“, sagt der Verantwortliche für die beiden Bäder in Rengsdorf und Hausen. Wenn der anvisierte Umbau so genehmigt wird, fällt ein Außenbecken (Nichtschwimmer) weg, das Schwimmerbecken wird zum Nichtschwimmerbecken umfunktioniert und der Zugang zum Hallenbad wird erleichtert.

Klar, dass das nicht allen Besuchern gefällt, zumal man sich in den vergangenen Jahrzehnten an das schöne Ambiente in Hausen gewöhnt hat und sich eigentlich wünscht, dass alles so bleibt, wie es ist. „Es fehlt dann schon was“, sagt Viktoria Hampel aus Waldbreitbach, die mit ihrer Familie hier zu den Dauergästen gehört. „Wenn ein Becken wegkommt, ist das schon ein wenig doof. Aber wir sind ja zufrieden, dass das Bad überhaupt erhalten bleibt. Eine Komplettschließung wäre der Supergau gewesen.“

Die Schwimm-AG der Grundschule Rengsdorf ist regelmäßig zu Gast.

„Wir lieben das Wiedtalbad“, sagt Franziska Henschel aus Hausen und freut sich immer wieder, wenn sie mit Kind und Kegel hier in den Sommermonaten die Freizeit verbringen kann. „Eigentlich, schade, dass das Schwimmerbecken dann in die Halle verlegt wird. Ich mag es einfach, draußen zu schwimmen. Aber die Lösung ist nun mal besser als eine Schließung, das Bad muss einfach erhalten bleiben.“

Ralf Iserhard aus Neuss ist schon seit seiner Kindheit hier Dauergast. „Immer, wenn wir auf dem Waldbreitbacher Campingplatz sind, gehört ein Besuch des Wiedtalbades einfach dazu“, sagt der 63-Jährige. „Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie damals die Halle gebaut wurde. Der Architekt war nämlich der gleiche wie bei uns in Neuss. Ich fände es traurig, wenn sich hier was ändert, für mich war das Bad einfach perfekt.“

„Schade“, sagt Markus Barent aus Altwied, der aber nur selten hier zu Besuch ist. „Eigentlich schwimmen wir lieber im See. Aber das Freibad hier hat schon seinen ganz besonderen Charme. Wollen wir hoffen, dass der erhalten bleibt.“

Die Verbandsgemeinde verspricht sich von der Verkleinerung der Wasserfläche in erster Linie finanzielle Einsparungen, möchte aber nicht nur wegen des touristischen Angebotes im Wiedtal das Bad gern erhalten. „Das Babybecken bleibt erhalten“, sagt Eidenberg. „Und das jetzige Schwimmerbecken wird auf 1,35 Meter angehoben, dazu gibt es einen Erlebnisbereich inklusive Rutsche. „Und solch eine Kombination von Halle und Freibad ist ja äußerst attraktiv“, sagt Barbara Kurz, Leitung Verwaltung und Marketing des Bades. „Und das Ambiente mit den vielen Bäumen ist ja fast schon einzigartig.“