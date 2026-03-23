Was sagen Sie zum Wahlausgang, liebe Neuwieder?

Am Tag nach der Landtagswahl haben wir uns in der Neuwieder Innenstadt umgehört. Wie beurteilen die Bürgerinnen und Bürger den Ausgang? Wir haben mit einigen gesprochen.

So richtig überrascht schienen die meisten Passanten nicht, als unser Reporter sie am Montagmorgen nach dem Ausgang der Landtagswahl befragte. Der Gemütszustand schwankte zwischen Zufriedenheit, Hoffnung und Gelassenheit.

„Das war eigentlich vorhersehbar“, sagt Geburtstagskind

(wurde am Montag 49) aus Hardert.