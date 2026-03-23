Ergebnis der Landtagswahl
Was sagen Sie zum Wahlausgang, liebe Neuwieder?
Die Wahl ist gelaufen, die Plakate - hier in Heddesdorf - können abgehängt werden. Aber wie zufrieden ist Neuwied mit dem Ergebn
Die Wahl ist gelaufen, die Plakate - hier in Heddesdorf - können abgehängt werden. Aber wie zufrieden ist Neuwied mit dem Ergebnis?
Jörg Niebergall

Am Tag nach der Landtagswahl haben wir uns in der Neuwieder Innenstadt umgehört. Wie beurteilen die Bürgerinnen und Bürger den Ausgang? Wir haben mit einigen gesprochen.

Lesezeit 1 Minute
So richtig überrascht schienen die meisten Passanten nicht, als unser Reporter sie am Montagmorgen nach dem Ausgang der Landtagswahl befragte. Der Gemütszustand schwankte zwischen Zufriedenheit, Hoffnung und Gelassenheit.„Das war eigentlich vorhersehbar“, sagt Geburtstagskind Michael Proca (wurde am Montag 49) aus Hardert.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedWK 4 – Neuwied

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