VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach Was sagen die Fraktionen zur Beigeordnetenwahl? Justin Buchinger 21.01.2026, 10:22 Uhr

i Die Verwaltung der VG Rengsdorf-Waldbreitbach: Was sagen die Fraktionen zum "Traditionsbruch" bei der Beigeordnetenwahl? Daniel Dresen

Die CDU nennt es Traditionsbruch, die FWG spricht von einem normalen demokratischen Prozess. Die Kampfkandidatur bei der Beigeordnetenwahl hatte bei Teilen des VG-Rats für Unmut gesorgt. Wie es die anderen Fraktionen sehen.

Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat mit Heiko Schlosser (parteilos) und Holger Klein (FWG) zwei neue Beigeordnete. Doch aus Sicht der CDU-Fraktion kam es bei der Wahl zu einem Traditionsbruch: Als größte Fraktion beansprucht sie das Vorschlagsrecht für den Posten des Ersten Beigeordneten für sich.







