Die CDU nennt es Traditionsbruch, die FWG spricht von einem normalen demokratischen Prozess. Die Kampfkandidatur bei der Beigeordnetenwahl hatte bei Teilen des VG-Rats für Unmut gesorgt. Wie es die anderen Fraktionen sehen.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat mit Heiko Schlosser (parteilos) und Holger Klein (FWG) zwei neue Beigeordnete. Doch aus Sicht der CDU-Fraktion kam es bei der Wahl zu einem Traditionsbruch: Als größte Fraktion beansprucht sie das Vorschlagsrecht für den Posten des Ersten Beigeordneten für sich.