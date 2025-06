Der Kunstverein Linz zeigt mit „Flood the Zone with Peace“ Arbeiten der Berliner Künstlerin Adriane Wachholz. Die Ausstellung ist vom 21. Juni bis einschließlich 13. Juli an den Öffnungszeiten in Markt9 zu sehen. Diese wurde nun eröffnet. Ferner findet am Sonntag, 29. Juni, von 12 bis 15 Uhr ein Workshop zum Thema "Zwischenleben" für Trauernde und Verlusterfahrende statt.

i Ein weiterer Eindruck von der Vernissage mit Adriane Wachholz Heinz-Werner Lamberz

In die Werke der Künstlerin Adriane Wachholz führte Patrick Blümel, Kurator des Max-Ernst Museums Brühl, ein. Der Begriff „Flut“ ist von tiefer Ambivalenz geprägt – er steht zugleich für Zerstörung und für Erneuerung. Die Kunst von Adriane Wachholz hat etwas mit Quantenphysik gemein, Teile haben keine spezifische Form, sondern entwickeln sich während der Schöpfung und verbinden sich mit anderen auf vielfältige Weise. Die Betrachter begegnen sich selbst als im Spiegel, dem Bildträger des Werkes. Die Bilder sind nicht schnell zu erfassen und brauchen einige Zeit, um Wirkung zu erzielen.