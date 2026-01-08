Was passiert mit dem alten Zoorestaurant in Neuwied?

Pünktlich zum Jahresanfang öffnete das neue Zoorestaurant in Neuwied seine Türen. In dem neuen Gebäude im Containerstil gibt es Platz für mehr als 400 Besucher. Doch wie sieht die Zukunft des alten Gebäudes aus?
Die hungrigen Besucher im Neuwieder Zoo haben einen nahtlosen Übergang erlebt. Nachdem das alte Restaurant zum Jahresende geschlossen hat, feierte das neue Bistro schon kurz danach die Eröffnung. Jetzt darf die Gastronomenfamilie Aslani im Containergebäude ihr Glück versuchen.