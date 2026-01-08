Nach dem Aus zum Jahresende Was passiert mit dem alten Zoorestaurant in Neuwied? Viktoria Schneider 08.01.2026, 15:00 Uhr

i Das alte Zoorestaurant liegt oberhalb der Afrikasavanne, wo neben Huftieren auch Strauße (wie hier im Sommer) leben. Daniel Dresen (Archiv). Daniel Dresen

Pünktlich zum Jahresanfang öffnete das neue Zoorestaurant in Neuwied seine Türen. In dem neuen Gebäude im Containerstil gibt es Platz für mehr als 400 Besucher. Doch wie sieht die Zukunft des alten Gebäudes aus?

Die hungrigen Besucher im Neuwieder Zoo haben einen nahtlosen Übergang erlebt. Nachdem das alte Restaurant zum Jahresende geschlossen hat, feierte das neue Bistro schon kurz danach die Eröffnung. Jetzt darf die Gastronomenfamilie Aslani im Containergebäude ihr Glück versuchen.







Artikel teilen

Artikel teilen