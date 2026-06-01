Filiale eröffnet am 23. Juni
Was Oberbieberer über Tante Enso wissen müssen
In den Filialen von Tante Enso können Kunden mit einer speziellen Karte sogar rund um die Uhr einkaufen.
In den Filialen von Tante Enso können Kunden mit einer speziellen Karte sogar rund um die Uhr einkaufen.
Heiko Rebsch. picture alliance/dpa

Rund um die Uhr einkaufen: Das ist die Idee hinter der Supermarkt-Kette Tante Enso, die bald auch nach Neuwied kommt. Aber wie beantragt man eigentlich eine Kundenkarte? Und wie sieht es mit den Preisen aus? Wir haben die häufigsten Fragen gesammelt.

Lesezeit 3 Minuten
Bald ist es so weit: Am 23. Juni eröffnet die Supermarkt-Kette Tante Enso eine Filiale in Oberbieber. Während viele Menschen im Ort auf den ersten Tag hinfiebern, haben andere noch Fragen. Besonders was die Kundenkarte und die Zahlungsmöglichkeiten angeht, herrscht noch Unsicherheit.

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