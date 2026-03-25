Umfrage in der City Was Neuwieder zum breiten Döner-Laden-Angebot sagen Jörg Niebergall 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Der Mangal Döner bereichert jetzt die ohnehin schon große Döner-Laden-Landschaft in Neuwied. Jörg Niebergall

Mit dem Mangal-Döner auf dem Luisenplatz ist das ohnehin schon reichhaltige Angebot an Döner-Läden in der Neuwieder Innenstadt noch größer geworden. Wir wollten von Passanten wissen, ob es jetzt zu viel des Guten ist oder noch nicht?

Läuft der Döner der Currywurst in der Deichstadt den Rang ab? Spätestens nachdem Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski nun in der Neuwieder Innenstadt mit einem Franchise-Unternehmen seine Mangal-Döner anbietet, ist die Vielfalt des türkischen Nationalgerichtes nun allgegenwärtig.







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