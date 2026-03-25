Umfrage in der City
Was Neuwieder zum breiten Döner-Laden-Angebot sagen
Der Mangal Döner bereichert jetzt die ohnehin schon große Döner-Laden-Landschaft in Neuwied.
Der Mangal Döner bereichert jetzt die ohnehin schon große Döner-Laden-Landschaft in Neuwied.
Jörg Niebergall

Mit dem Mangal-Döner auf dem Luisenplatz ist das ohnehin schon reichhaltige Angebot an Döner-Läden in der Neuwieder Innenstadt noch größer geworden. Wir wollten von Passanten wissen, ob es jetzt zu viel des Guten ist oder noch nicht?

Lesezeit 2 Minuten
Läuft der Döner der Currywurst in der Deichstadt den Rang ab? Spätestens nachdem Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski nun in der Neuwieder Innenstadt mit einem Franchise-Unternehmen seine Mangal-Döner anbietet, ist die Vielfalt des türkischen Nationalgerichtes nun allgegenwärtig.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedGastronomie

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