Gute Erfahrungen beim Nachbarn Was Neuwied vom Koblenzer Fahrradparkhaus lernen kann Viktoria Schneider 20.10.2026, 14:00 Uhr

i Das Fahrradparkhaus in Koblenz wird so gut genutzt, dass die Stadt sogar über eine Aufstockung der Kapazitäten nachdenkt. Matthias Kolk (Archiv)

Koblenz ist Neuwied zumindest in einer Sache voraus: Während die Deichstadt erst jetzt mit der Planung für ein Fahrradparkhaus beginnt, hat die Nachbarstadt längst eines eingerichtet. Diese Erfahrungen hat sie dabei schon gesammelt.

Eine gute Nachricht für Radfahrer in Neuwied: Neben dem neuen Bahnhofsgebäude soll auch ein Fahrradparkhaus entstehen. Damit zieht die Deichstadt mit Kommunen wie Koblenz gleich, die schon länger Platz schaffen für Zweiräder. Wir wollen von der Nachbarstadt wissen: Wird das Parkhaus überhaupt genutzt?







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