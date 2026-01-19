Jahresvorschau Was Lidl und Edeka im Rheinbrohler Gewerbegebiet planen Daniel Dresen 19.01.2026, 10:20 Uhr

i In den Sommermonaten wird sich im Rheinbrohler Gewerbegebiet am Kreisel einiges tun: Hinter dem Drogeriemarkt dm entsteht eine neue Lidl-Filiale. Im kommenden Jahr soll dann das bisherige Lidl-Gebäude (im Hintergrund) abgerissen werden und an gleicher Stelle ein Edeka gebaut werden. Daniel Dresen

Im Rheinbrohler Gewerbegebiet am Kreisel ist in den kommenden Monaten viel Bewegung. Der Discounter Lidl baut ab Sommer eine neue, größere Filiale gegenüber seines Bestandsgebäudes. Nach der Eröffnung soll der Altbau wiederum einem Edeka weichen.

Seit Jahren ist die Ortsgemeinde Rheinbrohl damit beschäftigt, das Gewerbegebiet am Kreisel zu erweitern. Nun steht fest: Der Discounter Lidl wird sich am Standort Rheinbrohl vergrößern und seine bisherige Filiale aufgeben, weil ein Erweiterungsbau teurer als ein Neubau ein paar Hundert Meter weiter wäre.







