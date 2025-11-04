Bildhauer, Maler, Architekt Was Künstler Thomas Kesseler nach Bad Hönningen zog 04.11.2025, 12:00 Uhr

i Thomas Kesseler verwendet reine Pigmente für seine Bilder. Sabine Nitsch

Farbe ist Thomas Kesselers zentrales Thema. Er verwendet für seine Kunst nur reine Pigmente, die er oft selbst gesammelt hat. In Bad Hönningen bringen er und seine Frau Jutta Kleinknecht sich ein, um zu helfen, die Stadt zu entwickeln.

. Das Atelier von Thomas Kesseler in der Kreuzstraße 14 in Bad Hönningen ist ein besonderer Ort. Öffnet man die Tür der ehemaligen Scheune, scheint es, als betrete man eine andere Realität. Die Räume atmen Kreativität. Kunst entsteht hier nicht nur, sie wird gelebt.







