Kochschule und Ferienwohnungen Was Jürgen Hühner mit der „Traube“ in Hausen vorhat 25.11.2025, 15:00 Uhr

i Über Jahre stand das Gasthaus "Zur Traube" leer. Mit einem neuen Konzept will es Jürgen Hühner wiederbeleben. Justin Buchinger

Kochschule statt Restaurant: Lange hat sich im Gasthof „Zur Traube“ in Hausen nichts getan. Mit einem neuen Konzept will Jürgen Hühner das Gasthaus zu einer neuen Anlaufstelle im Ort machen.

Die Wände sind aufgebrochenen, und auf dem nackten Boden liegen alte Heizungsrohre. Von der Einrichtung des Gasthauses „Zur Traube“ in Hausen ist nur der alte Kachelofen geblieben. Im nächsten Sommer soll hier wieder gespeist werden, doch es wird keine klassische Gastronomie, erklärt Besitzer Jürgen Hühner.







