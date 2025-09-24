Nachdem in der vergangenen Woche Arbeiten an den Vorlandbrücken der Raiffeisenbrücke begonnen hatten, hatten viele Menschen noch Fragen. Zum Beispiel: Was ist eine Vorlandbrücke überhaupt? Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) gibt Antworten.
An den Vorlandbrücken der Raiffeisenbrücke stehen umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an. Nach dieser Ankündigung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) herrschte zunächst Verwirrung. Einige Menschen befürchteten eine Vollsperrung der gesamten Rheinbrücke.