Gerüchteküche brodelt Was ist an der Messerstecherei in Bad Hönningen dran? 26.02.2025, 17:18 Uhr

i Vor dem Rewe-Markt in Bad Hönningen sollen zwei Syrer eine Frau niedergestochen haben. So sagt es zumindest die Mundpropaganda. Die Polizei klärt auf. Daniel Dresen

In Bad Hönningen machen besorgniserregende Gerüchte die Runde. Demnach sollen am Montag, 24. Februar, zwei Syrer vor dem Rewe-Markt eine Frau mit einem Messer niedergestochen haben. Die Bevölkerung ist verunsichert. Was ist dran an dem Gerücht?

Wie ein besorgter Bad Hönninger unserer Zeitung am Mittwoch berichtet, gibt es derzeit ein Gesprächsthema in der Badestadt: Eine Messerstecherei am Montag vor dem Rewe-Markt, bei der angeblich zwei Syrer eine Frau niedergestochen haben sollen. Auch die sozialen Netzwerke seien voll davon.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen