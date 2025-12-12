Springmaus-Theater und Party Was in Neuwieds Heimathaus in den letzten Tagen ansteht Rainer Claaßen 12.12.2025, 15:00 Uhr

i Masterboy & Beatrix Delgado sorgen am zweiten Weihnachtsfeiertag für 90er-Stimmung. Sven Mandel. Photo: Sven Mandel

Eine große Party am 26. Dezember verabschiedet das alte Heimathaus in Neuwied. Es muss zum Jahresende geschlossen werden. Doch in den letzten Tagen stehen noch einige unterhaltsame Veranstaltungen an, denn das Springmaus-Theater ist zu Gast.

Die letzte Stadtratssitzung im Heimathaus hat schon stattgefunden – und die Veranstaltungen, die dort vor der endgültigen Schließung noch anstehen, lassen sich schnell aufzählen. Wir haben zusammengetragen, was der Veranstalter Jens Becker im neuen und alten Heimathaus noch oder schon plant.







Artikel teilen

Artikel teilen