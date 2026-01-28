Die Ortsbürgermeister von Großmaischeid und Kleinmaischeid geben einen Überblick, was in diesem Jahr auf der Agenda steht. Ein Schwerpunkt ist die Sanierung von Straßen und Gehwegen.
Lesezeit 2 Minuten
In den Nachbargemeinden Groß- und Kleinmaischeid steht in diesem Jahr einiges auf der Agenda. Zahlreiche Projekte befinden sich bereits in der Planung oder sollen im Laufe des Jahres umgesetzt werden. In Kleinmaischeid ist die Erschließung des Baugebiets „Vor dem Löh“ bereits weit vorangeschritten.