Jahresvorschau 2026 Was in Groß- und Kleinmaischeid in diesem Jahr ansteht Charley Burke 28.01.2026, 10:38 Uhr

i Ein Abschnitt der Stebacher Straße in Großmaischeid wird erneuert. Bürgersteige und Blumenbeete sollen in Angriff genommen werden. Charley Burke

Die Ortsbürgermeister von Großmaischeid und Kleinmaischeid geben einen Überblick, was in diesem Jahr auf der Agenda steht. Ein Schwerpunkt ist die Sanierung von Straßen und Gehwegen.

In den Nachbargemeinden Groß- und Kleinmaischeid steht in diesem Jahr einiges auf der Agenda. Zahlreiche Projekte befinden sich bereits in der Planung oder sollen im Laufe des Jahres umgesetzt werden. In Kleinmaischeid ist die Erschließung des Baugebiets „Vor dem Löh“ bereits weit vorangeschritten.







