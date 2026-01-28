Jahresvorschau 2026
Was in Groß- und Kleinmaischeid in diesem Jahr ansteht 
Ein Abschnitt der Stebacher Straße in Großmaischeid wird erneuert. Bürgersteige und Blumenbeete sollen in Angriff genommen werden.
Charley Burke

Die Ortsbürgermeister von Großmaischeid und Kleinmaischeid geben einen Überblick, was in diesem Jahr auf der Agenda steht. Ein Schwerpunkt ist die Sanierung von Straßen und Gehwegen. 

Lesezeit 2 Minuten
In den Nachbargemeinden Groß- und Kleinmaischeid steht in diesem Jahr einiges auf der Agenda. Zahlreiche Projekte befinden sich bereits in der Planung oder sollen im Laufe des Jahres umgesetzt werden. In Kleinmaischeid ist die Erschließung des Baugebiets „Vor dem Löh“ bereits weit vorangeschritten.

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren