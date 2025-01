Jahresausblick 2025 Was in den Verbandsgemeinden im Kreis Neuwied ansteht Daniel Dresen

Daniel Rühle

Lars Tenorth 03.01.2025, 16:00 Uhr

i Für die geplante, 15 Millionen Euro teure Sanierung des Wiedtalbads in Hausen hofft die VG Rengsdorf-Waldbreitbach im Jahr 2025 auf eine Landesförderung in Höhe von 4 Millionen Euro. Daniel Dresen

2025 werden Millionen von Euro in die Hand genommen: Die Verbandsgemeinden investieren kräftig für ihre Bürger. Unsere Zeitung hat bei den Bürgermeistern nachgefragt.

Wiedtalbad, Grundschule Leubsdorf, Römerwelt: In den sieben Verbandsgemeinden (VGs) im Kreis Neuwied stehen im Jahr 2025 wichtige und richtungsweisende Projekte an. Was im Detail umgesetzt werden soll, haben wir von den Bürgermeistern erfahren. Wiedtalbad in Hausen soll saniert werden Die VG Rengsdorf-Waldbreitbach beschäftigt sich auch im neuen Jahr mit der geplanten Sanierung des Wiedtalbads in Hausen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen