Was hat’s mit Container in der Neuwieder City auf sich?

Wenn etwas vom gewohnten Bild abweicht, wirft das oft Fragen auf. Das ist auch im Fall des orangefarbenen Containers in der Neuwieder Fußgängerzone so. Unsere Zeitung hat eine Antwort parat.

Schon seit Monaten steht links vom Eingang der Thalia-Buchhandlung in der Mittelstraße in Neuwied ein Container. Leser der Rhein-Zeitung haben sich gewundert, was die Hintergründe dafür sind – und wir haben nachgefragt.

Baustelle verhindert direkte Anlieferung

Die Ursache liegt laut Stadtsprecher Ulf Steffenfauseweh bei der Baustelle in der Schloßstraße.