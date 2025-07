Nachdem klar ist, dass das Restaurant im Casinogebäude des Heimathauses in Neuwied auszieht, steht die Frage im Raum: Was hat sich für die Stadt geändert? Beigeordneter Ralf Seemann gibt uns darauf Antwort.

Lange war nicht klar, ob das Restaurant im Casinogebäude, dem historischen Teil des Gebäudekomplexes um das Heimathaus in Neuwied, bleibt. Doch was hat die Stadt nun, da sich der Pächter entschieden hat, dort nicht weiterzumachen, mit der Immobilie vor?

Das Gebäude werde mit seinen Brandschutzmängeln zum Ende des Jahres stillgelegt und anschließend überplant, hatte Ralf Seemann (Bündnis 90/Die Grünen), Beigeordneter und in der Stadt für Liegenschaften und Immobilienmanagement zuständig, auf eine Frage im Hochbau- und Liegenschaftsausschuss geantwortet. Neuwied könne das Gebäude nun, da die Arbeiten für den Erhalt des Restaurants wegfallen, ganzheitlich betrachten.

Gesamten Komplex städteplanerisch angehen

Jetzt solle es so schnell als möglich in den städteplanerischen Bereich gehen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Es solle eine Bürgerbeteiligung, eine Ausschreibung und einen entsprechenden Ideenwettbewerb dazu geben, erklärt der Beigeordnete weiter.

Ein Vorteil sei, dass das Gebäude der Stadt gehöre. So könne man den gesamten Komplex städteplanerisch angehen, weiß Seemann. Denn als Ersatz für die bisherige Stadthalle aus dem Jahr 1988 soll ein Neubau entstehen, der als Veranstaltungsort multifunktional nutzbar sein soll. Dazu empfiehlt eine Machbarkeitsstudie, die für den neuen Teil des Heimathauses erstellt worden war, ein Hotel mit Kongress- und Tagungsräumen.

Als Ort dafür kommt der bisherige Standort zwischen Luisen- und Schlossstraße infrage, nun umso mehr, weil das 200 Jahre alte Gebäude in die Gesamtplanung mit einbezogen werden kann. „Da sind wir jetzt sogar ein Stück freier und offener“, sagt Seemann. Auf die Frage, wie lange das Gebäude nun leer stehen werde, antwortete der Grünen-Politiker: „Bei einer Investition in dieser Größenordnung reden wir immer von 5 bis 10 Jahren, bis es in die Umsetzung geht.“ Für den historischen Teil des Heimathauses werde es nach der Sommerpause eine neue Vorlage geben, weil die Stadt für das neue Vorgehen einen Stadtratsbeschluss brauche, so Seemann.