Was haben Harry-Potter-Stars in Bad Hönningen verloren?

Harry-Potter-Stars und Bad Hönningen: Das scheint auf den ersten Blick ähnlich schlecht zu passen wie Wintermäntel zu Flip-Flops. Aber an Ostern, vom 19. bis 21. April, ist es tatsächlich so weit. Stars wie Tom Felton (Draco Malfoy) oder Evanna Lynch (Luna Lovegood) sind Teil der „German Potter Con“ auf Schloss Arenfels. Aber wie sind die Legenden der Filmreihe überzeugt worden, dem knapp 6200 Einwohner starken Bad Hönningen einen Besuch abzustatten?

Fantasy und Drachen passen zum Schloss

Wer schon einmal auf Schloss Arenfels gewesen ist, der weiß, die historische Eventlocation eignet sich als Schauplatz für Fantasiewelten. Das idyllisch gelegene Schloss weiß mit seinen Mauern, dem Spitzturm und den hohen Fenstern zu beeindrucken. Wenn es Drachen gäbe, würden sie genau hier an den steilen Rheinhängen entlangfliegen. Die feuerspeienden Ungeheuer passen gut zum Schloss.

Drachen werden am 19. bis 21. April vermutlich nicht in Bad Hönningen auftauchen, die Riege der Stars lässt sich aber sehen. Insgesamt 14 Schauspieler reisen zur „German Potter Con“ an – darunter Stars wie Tom Felton, unter dem Namen „Draco Malfoy“ als Antagonist von Harry Potter bekannt, oder Schauspielerin Evanna Lynch, die in der Filmreihe die liebenswerte und verträumte „Luna Lovegood“ spielt.

i Tom Felton, "Draco Malfoy" in Harry Potter, kommt nach Bad Hönningen. Will Oliver. picture alliance / dpa

Neben der „German Potter Con“ werden Stars der Serie „Vikings“ und „Game of Thrones“ am darauf folgenden Wochenende, 26. und 27. April, im Schloss zu sehen sein. Auch bei diesen Veranstaltungen werden viele Schauspieler aus den beiden Serien erwartet. Bad Hönningen wird im Frühling also zur dauerhaften Kulisse für Fantasy-Conventions.

Doch wieso finden die Serienwelten überhaupt Einzug im Schloss Arenfels? Das Eventmanagement lässt verlauten, die Idee zu diesen Events sei über einen befreundeten Veranstalter gekommen. Dieser sei sofort vom Ambiente des Schlosses beeindruckt gewesen. Die Schauspieler wurden über den Hauptveranstalter und dessen internationale Kontakte gewonnen – ein Netzwerk, das für Events dieser Größenordnung entscheidend sei.

Was erwartet die Fans der Serie auf dem verzauberten Schloss?

Die Veranstaltung an Ostern ist mittlerweile fast ausverkauft. Die Tickets scheinen begehrt zu sein, aber was erwartet die Besucher? Schließlich kosten die Tickets (Stand: 4. April) je nach Tag, an dem Besucher vor Ort sein möchten, zwischen 113 bis 154 Euro – die Tickets sind mit Festivalpreisen vergleichbar.

Der Veranstalter verspricht ein umfangreiches Programm: Die Harry-Potter-Fans sollen die Möglichkeit haben, sich auf dem Gelände frei zu bewegen. Es seien ein Fan-Markt, Foto-und Autogrammstunden sowie Bühnengespräche mit den Helden der Serie geplant. Besucher können dem Eventmanagement des Schlosses zufolge ihre Lieblingsstars treffen und die verschiedenen Höhepunkte der Veranstaltung in entspannter Atmosphäre genießen.