Weihnachtsmarkt und Sommerfest
Was für das Urbacher Weiherstübchen geplant ist
Tanja Kroppach (von links), Tobias Schütten, und Saskia Kroppach haben sich einiges für die Gaststätte am Urbacher Weiher überle
Tanja Kroppach (von links), Tobias Schütten, und Saskia Kroppach haben sich einiges für die Gaststätte am Urbacher Weiher überlegt.
Justin Buchinger

Neue Betreiber haben das „Zum Weiherstübchen“ übernommen. Über die nächsten Jahre soll sich in der Urbacher Gaststätte noch einiges tun. Auch neue Veranstaltungen stehen schon im Kalender und sogar „Weiher in Flammen“ könnte ein Comeback feiern.

Lesezeit 1 Minute
Zu dritt haben Tobias Schütten, seine Verlobte Saskia Kroppach und deren Mutter Tanja Kroppach das „Zum Weiherstübchen“ in Urbach übernommen. In kurzer Zeit haben sie das Gasthaus für die Eröffnung fertig gemacht. Doch auf Dauer soll sich dort noch einiges tun.
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