In möglichst kurzer Zeit und exakt mit der Axt einen Baumstamm zerteilen oder mit einer zwei Meter langen Einzelzugsäge eine Scheibe absägen: Das steckt hinter Timbersports. In den Disziplinen werden Meisterschaften ausgetragen.

Bei den Westerwälder Holztagen in Oberhonnefeld-Gierend am letzten Juniwochenende waren die Stihl Timbersports Shows mit der amtierenden Deutschen Meisterin im Sportholzfällen, Alrun Uebing, und Kollegen ein Besuchermagnet. Mit ihrer zwei Meter langen Single Buck, einer Einzelzug-Handsäge, Axt und Kettensäge beeindruckte die 52-Jährige Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen.

Im Westerwald ist sie die einzige Sportlerin, eine Einzelkämpferin, wie sie uns sagte. Und auch deutschlandweit gibt es nicht so viele Frauen, die Timbersports auf Wettkampfebene betreiben. Mit uns hat Alrun Uebing über die Show und ihren Sport gesprochen.

i Alrun Uebing bei den Holztagen Jörg Niebergall

Frau Uebing, wie waren die Westerwälder Holztage für Sie?

Die Holztage waren eine super Sache, viele Leute, schönes Wetter. Es kamen viele Leute, die ich kannte und die schauen wollte, was ich da mache. Es waren auch viele Interessierte, die nachgefragt haben. Das Ambiente war positiv, es war alles gut organisiert. Ich fand es super!

Was bedeuten solche Shows für Sie und Ihren Sport?

Für mich ist es eine Möglichkeit, den Sport anderen Leuten zu zeigen, zu zeigen, was für einen Spaß ich damit habe, und um interessierten Leuten einfach mal die Möglichkeit zu geben, dass sie zum Beispiel diese lange Handsäge, die Single Buck, ausprobieren dürfen. Das machen wir bei den Shows immer. Wer Fragen hat, kann fragen. So kriegt der eine oder andere die Chance, sich vielleicht auch mal in den Sport hineinzuwagen. Das geht nur, wenn man auch mal so Berührungspunkte in der Öffentlichkeit hat, und das geht dann nur mit solchen Shows.

Was können Menschen tun, wohin können sie sich wenden, wenn Ihre Show sie so begeistert hat, dass sie selbst in Timbersports aktiv werden wollen?

Sie können sich direkt auf www. stihl-timbersports.de für ein Probetraining anmelden, um das mal auszuprobieren. In der Rhön ist ein Trainingscamp, wo man das machen kann. Da gibt es in diesem Jahr ein paar Termine.

Was steht für Sie in den kommenden Wochen auf dem Programm?

Ich habe mehrere Wettkämpfe im Ausland. Und Ende August steht die Nationalmeisterschaft an.

Die Fragen stellte Maja Wagener