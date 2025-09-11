Die CDU hat zum Wirtschaftsgespräch nach Linz eingeladen. Ein halbes Jahr vor der Landtagswahl erklärte Neuwieds Landrat Achim Hallerbach, warum es aus Sicht der Wirtschaft und Kommunalpolitik dringend einen Regierungswechsel braucht.

In wirtschaftlich düsteren Zeiten gibt es im Kreis Neuwied immer noch Unternehmen, die wie Leuchttürme herausragen. Dazu zählt auch die Niedax-Gruppe in Linz, wie ein Wirtschaftsgespräch der CDU am Montagabend in der Firmenzentrale noch einmal verdeutlichte (8. September). So stieg der Umsatz des weltweit führenden Anbieters von Kabelverlegesystemen im vergangenen Jahr auf mehr als 1 Milliarde Euro. Die Niedax-Gruppe zählt mit ihren mehr als 2700 Mitarbeitern zu den wachstumsstärksten Mittelständlern Deutschlands. An der Spitze des Familienunternehmens steht CEO Bruno Reufels, der einen Überblick über anstehende Projekte gab. So will das Niedax-Tochterunternehmen Netz33 GmbH für 10 Milliarden Euro entlang von Bahngleisen ein sicheres Glasfasernetz aufbauen – nach Angaben von Reufels das größte privat finanzierte Infrastrukturprojekt Deutschlands. Die Zentrale von Netz33 ist der neue Technologie-Campus von Niedax im Neustädter Ortsteil Rahms auf dem früheren Birkenstock-Gelände.

i Bruno Reufels, CEO der Niedax-Gruppe in Linz, gab einen Überblick über anstehende Projekte seines Familienunternehmens. Daniel Dresen

„Als Landrat würde ich mir wünschen, ich hätte noch zehn weitere Niedax-Groups an meiner Seite“, kommentierte Achim Hallerbach die Entwicklung des Linzer Familienunternehmens. Er erklärte, dass das Erfolgsrezept des viert wirtschaftsstärksten Landkreises in Rheinland-Pfalz sei, dass die Region an Rhein und Wied geprägt ist von „guten, mittelständischen, familiengeführten Unternehmen“ und vereinzelten Global Playern. „Wir haben eine gesunde Mischung. Das haben wir während Corona gemerkt: Wir hatten keine Einbrüche“, so Hallerbach. Im Kreis Neuwied seien inzwischen 20 sogenannte Hidden Champions angesiedelt, also mittelständische Unternehmen, die in der Bevölkerung relativ unbekannt seien, obwohl sie Weltmarktführer seien.

i Auf dem Technologie-Campus von Niedax im Neustädter Ortsteil Rahms ist die Zentrale des Tochterunternehmens Netz33 GmbH. Heinz-Werner Lamberz

Landrat Hallerbach fordert wirtschaftsfreundlichere Politik in Mainz

Trotz der grundsätzlich guten Ausgangslage im Kreis hofft Landrat Hallerbach auf einen Regierungswechsel bei der Landtagswahl am 22. März 2026. Er wünscht sich eine Politik in Rheinland-Pfalz, die „wirtschaftsfreundlich“ wird. „Wir stehen an einem Grad, wo wir uns entscheiden müssen, ob wir unseren jetzigen Wohlstand erhalten wollen. Dann müssen wir etwas tun“, forderte Hallerbach. Im Kreis Neuwied müssten dringend neue Industrie- und Gewerbegebiete entwickelt werden. Entlang der A3, der „Lebensader des Kreises“, gebe es „Filetgrundstücke“ – beispielsweise in Dierdorf. „Dort hätte man ein großes Gewerbegebiet entwickeln können, aber man hat sich dazu entschieden, Windräder aufzustellen. Das war eine kommunalpolitische Entscheidung. Es wäre aber nicht meine Entscheidung gewesen“, so Hallerbach.

„Die Naturschutzverbände haben deutlich mehr Kraft als die Wirtschaft. Das ist ein Novum, das in Europa seinesgleichen sucht.“

Neuwieds Landrat Achim Hallerbach kritisiert das Verbandsklagerecht

Unternehmer im Kreis Neuwied seien mit der Forderung nach Erweiterungsflächen an den Landrat herangetreten. Die Entscheidung müssten aber die Gemeinden treffen, die über das Planungsrecht verfügen. Die Planungen neuer Gewerbegebiete würden seit einigen Jahren allerdings häufig vom Widerstand von Bürgerinitiativen und Naturschützern begleitet und letztlich aufgegeben werden. Das Verbandsklagerecht sei „vorherrschend“, um Investitionsprojekte zu verhindern. „Das muss beseitigt werden. Die Naturschutzverbände haben deutlich mehr Kraft als die Wirtschaft. Das ist ein Novum, das in Europa seinesgleichen sucht“, kritisierte Hallerbach.

Hallerbach betont Bedeutung der geplanten Ortsumgehung Straßenhaus

In diesem Zusammenhang unterstrich der Landrat, wie wichtig die Umsetzung der geplanten Ortsumgehung Straßenhaus für den gesamten Kreis sei, schließlich befinde sie sich auf der Wirtschaftsachse zwischen dem Rheintal und dem Westerwald. „Wir stehen kurz vor der Planfeststellung – und schon haben die ersten Naturschutzverbände, die gar nicht im Kreis Neuwied sitzen, angekündigt, dagegen zu klagen. Wenn das passiert, passiert in den nächsten fünf Jahren wieder nichts“, so Hallerbach.

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, kündigte Hallerbach für das kommende Jahr eine gemeinsame Kampagne mit dem Kreis Altenkirchen und dem Westerwaldkreis an, um Fachkräfte zu binden. Außerdem widmet sich der Kreis Neuwied dem Thema Künstliche Intelligenz und Robotik. Hier ist eine Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Koblenz kurz vor dem Abschluss. Das Robotikzentrum im Kreis soll die Stadt Neuwied bilden. Der Landrat erhofft sich von diesem Schritt die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Bindung junger Fachkräfte.

Hallerbach: Grundsteuer muss überarbeitet werden

Hallerbach forderte außerdem eine „Reform der Grundsteuerreform“, „denn im Moment sind die Gewinner der Grundsteuerreform die Kommunen, die keinen Quadratmeter Gewerbe vorhalten“. Gemeinden mit Gewerbegebieten würden mit deutlich höheren Steuern „bestraft“. „Sie werden stranguliert und sind nicht mehr handlungsfähig“, klagte Hallerbach. Die Kommunen müssten wieder „Spaß“ daran bekommen, in Gewerbegebiete und Infrastruktur zu investieren. Es brauche dafür die Unterstützung des Landes, sagte Hallerbach in Richtung des anwesenden CDU-Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl, Gordon Schnieder.

Gordon Schnieder für Reform des Bürgergelds

„Wir haben versprochen, dass wir wegwollen von der ideologischen Wirtschaftspolitik hin zu einer ordentlichen Unternehmerpolitik. Ich bin überzeugt, dass das gelungen ist“, resümierte Schnieder die Arbeit der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz. Die eingeführten „Turbo-Abschreibungen“ bei Ausstattungsinvestitionen seien ein kluger Schritt gewesen, denn so könnten Unternehmen im Land gehalten werden. Jetzt brauche es noch eine Unternehmenssteuerreform und eine Reform des Bürgergelds. „Wenn ich 1,7 Millionen Menschen habe, die arbeitsfähig, aber offensichtlich nicht arbeitswillig sind, kann es nicht sein, dass wir das alles bezahlen“, so Schnieder.

i Gordon Schnieder, CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2026, schilderte seine Eindrücke zur wirtschaftlichen Lage in Rheinland-Pfalz. Daniel Dresen

Schnieder: Klimaschutzgesetz gefährdet Arbeitsplätze

Was die wirtschaftliche Lage in Rheinland-Pfalz angehe, würden „ganz dramatische Zahlen“ vorliegen: So sei das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 um 1,1 Prozent zurückgegangen – nur das Saarland sei schlechter gewesen. In der rheinland-pfälzischen Industrie sei der Wert sogar um 6,3 Prozent gefallen. „Wohlstandserhalt und dessen Ausbau gehen in diesem Land nur über den produzierenden industriellen Mittelstand. Deshalb muss uns diese Zahl aufschrecken“, so Schnieder. Zusätzlich würde das Klimaschutzgesetz Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz gefährden. Was die Suche nach Fachkräften angehe, würde die „normale Migration“ nicht ausreichen, stattdessen brauche es eine Fachkräftezuwanderung aus den Unternehmen heraus, die erklären sollen, wen sie vor Ort als Arbeitskraft benötigen.