Jahresvorschau Was die VGs im nördlichen Kreis Neuwied 2026 bewegt Daniel Dresen

Sabine Nitsch 31.12.2025, 16:00 Uhr

i Der VG Asbach steht eine Investition im zweistelligen Millionenbereich ins Haus: die Sanierung und Erweiterung der Gruppenkläranlage in Oberhoppen. Archiv Heinz Werner Lamberz

In den VGs Asbach, Unkel, Linz und Bad Hönningen wird 2026 viel Geld in die Infrastruktur gesteckt. Die Deutsche Bahn investiert zig Millionen Euro in Gleise und Bahnhöfe. Ein weiteres Millionenprojekt ist die geplante Sanierung von Kläranlagen.

Die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden (VG) am Rhein und auf der Höhe wagen in unserer Zeitung einen Ausblick auf das Jahr 2026. Beginnen wollen wir in der VG Asbach: Denn dort startet mit dem neuen Jahr auch die zweite Amtszeit von VG-Chef Michael Christ.







Artikel teilen

Artikel teilen