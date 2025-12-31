Was die VGs im nördlichen Kreis Neuwied 2026 bewegt

In den VGs Asbach, Unkel, Linz und Bad Hönningen wird 2026 viel Geld in die Infrastruktur gesteckt. Die Deutsche Bahn investiert zig Millionen Euro in Gleise und Bahnhöfe. Ein weiteres Millionenprojekt ist die geplante Sanierung von Kläranlagen.
Die Bürgermeister der vier Verbandsgemeinden (VG) am Rhein und auf der Höhe wagen in unserer Zeitung einen Ausblick auf das Jahr 2026. Beginnen wollen wir in der VG Asbach: Denn dort startet mit dem neuen Jahr auch die zweite Amtszeit von VG-Chef Michael Christ.