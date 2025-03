„Ich bin jüngst mit einem neu Zugezogenen ins Gespräch gekommen, der wusste nicht einmal, dass Linz ein Freibad hat.“ Dieser Satz von Helmut Muthers, Stadtbürgermeister von Linz, fasst seine Motivation, eine Willkommensveranstaltung für neu hinzugezogene Linzer auszurichten, treffend zusammen.

600 Menschen zogen in den vergangenen Jahren jährlich nach Linz

Er selbst sei in seinem Leben 24 Mal umgezogen und wäre nie besonders begrüßt worden oder hätte eine Vorstellung des neuen Wohnortes bekommen, so Muthers gegenüber unserer Zeitung weiter. In Linz leben rund 6.500 Menschen. In den vergangenen Jahren seien jährlich etwa 600 Menschen nach Linz gezogen, denen wolle er Linz und seine Möglichkeiten und Angebote vorstellen, ergänzte Muthers.

Und das ist ihm und seinem Organisationsteam um Caroline Fritzen nicht nur gut gelungen, sondern es wurde ebenso gut angenommen. Beim Versand von Werbebriefen spricht man von einem guten Ergebnis, wenn etwa 3 Prozent der Angeschriebenen auf den Werbebrief reagieren; Muthers‘ Team übertraf die Quote um das Viereinhalbfache: Auf 300 versandte Einladungen kamen 40 Neu-Linzer zur Veranstaltung am Dienstag, 18. März, in die Stadthalle. Alles Menschen, die zwischen Januar 2024 und Februar 2025 dorthin gezogen sind.

i Stadtbürgermeister Helmut Muthers konnte knapp 40 neue Linzer in der Stadthalle begrüßen. Andreas Winkelmann

Freizeitmöglichkeiten, Schul- und Gesundheitsstruktur, soziale Angebote, und Einkaufsmöglichkeiten stellten Muthers, Karin Wessel vom City-Management, Jutta Mönnig vom Bürgerservice und Didi Pörzgen von der Werbegemeinschaft den Anwesenden in Vorträgen vor. In Form einer Infomesse an Stehtischen waren außerdem die beiden Kirchen und 15 Vereine vertreten und stellten ihre Tätigkeit den Interessierten genauer vor, nachdem jeder Verein ein kurzes Vortragsblitzlicht abgegeben hatte. „Ich möchte Ihnen Orientierung in Ihrer neuen Heimat geben und mit der Veranstaltung dazu beitragen, dass Sie sich wohlfühlen“, sagte Muthers einleitend.

Neubürger sind sehr angetan vom Angebot

Und das scheint mehr als gelungen. „Das ist eine tolle Willkommenskultur und war sehr informativ. Das ist alles so freundlich hier und hat mich bestätigt, dass Linz der richtige Platz für mich ist“, sagt Maria My am Ende der Veranstaltung zu unserer Zeitung. Sie ist im November aus Wuppertal nach Linz gezogen. „Wir ziehen erst im Mai nach Linz, haben heute auf einem Plakat davon gelesen und sind hierhergekommen. Das ist wirklich sehr bürgernah gewesen“, sagt Katharina, die mit ihrem Partner Lucas nicht mehr Zeit für ein Gespräch investieren kann, „weil wir jetzt noch an den Stand vom Sportverein gehen und uns über das Angebot informieren wollen“.

i Auch die Vereine stellten sich den neuen Bewohnern der Stadt vor und fanden direkt Interessierte. Andreas Winkelmann

VG-Bürgermeister Frank Becker sagte gegenüber unserer Zeitung auf die Frage, ob das Angebot bei den guten Rückmeldungen nicht auch eine Blaupause für die Ortsgemeinden sein könnte: „Darüber lohnt es sich nachzudenken. Wir werden beobachten, wie sich das entwickelt.“ Stadtbürgermeister Muthers will das Format jedenfalls fortsetzen, wie er erklärt: „Wir werden an der Gestaltung noch etwas feilen, aber einmal im Jahr, vielleicht sogar zweimal, soll die Willkommensveranstaltung für Neu-Linzer stattfinden.“