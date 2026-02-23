Bei der Bürgermeisterwahl in Bad Hönningen haben die Wähler die Qual der Wahl zwischen drei Kandidaten. Mark Geimer, Volker Risse und Francesco Lopez erklären in unserer Zeitung, welche Herausforderungen sie sehen – und wie sie diese meistern wollen.
Am 22. März hat Bad Hönningen die Wahl. Circa 4300 Wahlberechtigte sind aufgerufen, neben einem neuen Landtag auch gleich einen neuen Stadtbürgermeister zu wählen. Mit Mark Geimer (parteilos), Volker Risse (CDU) und Francesco Lopez (freier Bewerber mit AfD-Parteibuch) treten drei Kandidaten für das Ehrenamt in der Badestadt an.