Benno Fürmann ist Schauspieler und dem einen oder anderen bekannt. Der Berliner hatte die Idee, ein Buch zu schreiben. Begonnen hatte er auf dem heißen Asphalt Berlins. Nach einem Ausflug in die Natur entstand der Titel „Unter Bäumen“. Der Schauspieler kam mit dem Werk über die Natur nun nach Linz.

i Einige Interessierte waren in die Linzer Stadthalle gekommen, um sich Benno Fürmanns Ausführungen über die Natur und Bäume anzuhören. Heinz-Werner Lamberz

Bäume seien in Zeiten des Klimawandels ein wichtiger Aspekt „und könnten uns wieder einmal den Arsch retten“, so der Autor. Nach dem Ausflug in die Natur beschloss Fürmann, sich an Aufforstungsprojekten aktiv zu beteiligen. Er schloss sich einer Gruppe an, die in den Allgäuer Alpen einen Bergwald wieder aufforsten.

Moral von der Geschicht’: Verantwortung übernehmen

Bäume werden, wenn man sie lässt, viele Hundert Jahre alt und helfen, eine gesunde Natur zu erhalten. Es sind die Prozesse, die im verborgenen Ablaufen, ohne dass der Mensch etwas dazutun kann – und das sei laut Fürmann gerade das Interessante. „Ich glaube, das Leben hat immer etwas mit Verbindung zu tun. Menschen entstehen ebenfalls aus Verbindungen, die, wenn man sie nicht pflegt, verkümmern. Also kurzum: Es liegt an jedem, diese Verantwortung wahrzunehmen“, so der Autor. Das Zusammenwachsen mit der Natur sei ein anfänglicher Bestandteil allen Lebens auf der Welt. Es nutze nichts, nach Sternen zu greifen, wenn man den eigenen Planeten nicht kenne und wertschätze. In der Gruppe der freiwilligen Helfer des Projektes „Bergwald“ waren viele unterschiedliche Charaktere zu finden, so auch ein Ökologe und ein Ökonom. Der Ökologe widmete sich ganz den Bäumen und dem gesunden Wachstum, der Ökonom hingegen betrachtete den Baum aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

i Signierstunde mit Benno Fürmann Heinz-Werner Lamberz

Gekonnt mit einer sonoren Stimme las Benno Fürmann verschiedene Kapitel seines Werkes vor und begeisterte die Gäste in der Linzer Stadthalle. Am Ende erhielt der Schauspieler und Autor einen lang anhaltenden Applaus der Gäste. Ein Geschenk der Stadt Linz wurde durch die Erste Beigeordnete, Ruth Zimmerman, überreicht. Im Nachgang signierte der Autor die erworbenen Bücher mit einer persönlichen Widmung.