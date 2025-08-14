Plötzlich war ein Straßenabschnitt zwischen Burgtorstraße und der Abzweigung nach Melsbach aufgerissen. Das sorgte insbesondere in Altwied für Probleme. Wie es jetzt weitergeht.

Es ist eher ungewöhnlich, dass die Arbeiten bei Baustellen schneller vorangehen als erwartet. In Altwied ist das nun geschehen. Einige Tage vor dem geplanten Termin fingen die Arbeiter an, die Asphaltdecke im Bereich des letzten Bauabschnitts abzutragen. Nachdem die Durchfahrt zuletzt zwischen der Wiedbrücke und dem Parkplatz an der Burg gesperrt war, kann seit Mittwoch das Stück zwischen der Burgtorstraße und der Abzweigung nach Melsbach nicht befahren werden. Die frühzeitige Verlagerung der Baustelle bringt also Probleme mit sich, wie unsere Zeitung berichtete.

Die Pressestelle des zuständigen Landesbetriebs Mobilität (LBM) erklärt die Situation wie folgt: „Generell muss im Vorfeld einer Änderung in der Verkehrsführung aufgrund eines Wechsels in den nächsten Bauabschnitt ein Antrag auf verkehrsrechtliche Anordnung beim LBM gestellt werden. In dem hier in Rede stehenden Fall wurde irrtümlich aufgrund des Baufortschritts die Verkehrsführung ohne vorherigen Antrag umgestellt. Die bauausführende Firma und auch der LBM Cochem-Koblenz bitten sowohl die Anlieger als auch alle Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung für die aufgetretenen Probleme im Verkehrsablauf.“

Busse können auf Parkplatz vor der Burg derzeit nicht wenden

Inzwischen wurde bei der Beschilderung nachgeregelt: Auf den Hinweisschildern in Niederbieber ist nun erkennbar, dass die Durchfahrt bis zur Burgtorstraße wieder möglich ist. Während die Autofahrer sich wohl schnell an die neue Situation gewöhnen werden, bleibt beim Busverkehr noch einiges zu regeln. Auch die dafür zuständige Kreisverwaltung wurde am Mittwoch vor vollendete Tatsachen gestellt. Busse der Linie 130, die bisher, von Neustadt her kommend, auf dem Parkplatz vor der Burg wenden konnten, können diesen nun nicht mehr anfahren – nach aktuellem Planungsstand bleibt das bis zum 28. August so.

„Dieser Parkplatz wurde bislang zum Wenden der Busse der Linie 130 genutzt, mit dem die Schülerinnen und Schüler aus Altwied in Richtung Neuwied einsteigen konnten, um dann über Melsbach und Niederbieber nach Neuwied zu fahren“, schreibt der Kreis-Pressesprecher und fügt hinzu: „Da dies nicht mehr möglich ist, wird ab kommenden Montag (Schulbeginn) eine Ersatzhaltestelle an der K107 direkt nach der Einfahrt von der L255 in die K107 in Fahrtrichtung Melsbach, eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler haben damit die Möglichkeit, dort in Richtung Melsbach, Niederbieber und Neuwied einzusteigen."

Was Buspendler beachten müssen

Gegenüber dieser Ersatzhaltestelle ist keine geeignete Aufstell- und Ausstiegsfläche vorhanden, um auch hier den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Schülern sowie anderen Fahrgästen wird deshalb auf dem Weg von Neuwied nach Altwied empfohlen, entweder schon an der Haltestelle Niederbieber-Post auszusteigen (Linien 130, 160 und 62) oder bis Melsbach-Kreuzkirche in der Linie 160 zu fahren und sich dann dort abholen zu lassen. Entsprechende Infos wurden auch an die betroffenen Schulen gegeben.