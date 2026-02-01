Streckensperrung bis Dezember Was Bahn-Fahrgäste im Kreis Neuwied ab Juli erwartet Daniel Dresen 01.02.2026, 10:00 Uhr

i Im Kreis Neuwied, hier der Bahnhof der Deichstadt, wird vom 10. Juli bis 11. Dezember 2026 kein Zug fahren. Die Deutsche Bahn saniert die rechte Rheinschiene zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Der Konzern richtet Fahrgästen einen Schienenersatzverkehr zwischen Troisdorf und Koblenz ein. Archiv Jörg Niebergall. Jörg Niebergall

Vom 10. Juli bis 11. Dezember 2026 ist die rechte Rheinschiene wegen der Generalsanierung zwischen Troisdorf und Wiesbaden für den Zugverkehr komplett gesperrt. Welche Auswirkungen das für die Fahrgäste im Kreis Neuwied hat, erklären wir hier.

Für Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) im Kreis Neuwied beginnt ab 10. Juli eine lange Leidenszeit. Bis zum 11. Dezember 2026 fährt kein Zug auf der rechten Rheinschiene. Die Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird generalsaniert. Neben dem Austausch von Gleisen, Weichen und Oberleitungen werden auch Bahnhöfe modernisiert.







