Längere Wartezeiten und ein volles Schiff: Der große Andrang auf die Fähre zwischen Linz und Kripp stellt zurzeit sowohl Autofahrer als auch Mitarbeiter auf die Probe.
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Wer mit der Rheinfähre von Linz nach Kripp übersetzen will, muss seit einigen Tagen, besonders zu den Hauptverkehrszeiten, mehr Zeit und Geduld mitbringen. Aufgrund des niedrigen Rheinpegels können viele andere Autofähren in der Region, wie etwa die Verbindung zwischen Bad Hönningen und Bad Breisig oder Bad Honnef und Remagen-Rolandseck nicht ablegen.