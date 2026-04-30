Ortsentwicklung im Blick
Was an Rengsdorfs Westerwaldstraße passiert
Entwicklungsachse Westerwaldstraße: Rengsdorfs Hauptstraße war im Fokus von Schrecks Bericht zur Ortsentwicklung.
Entwicklungsachse Westerwaldstraße: Rengsdorfs Hauptstraße war im Fokus von Schrecks Bericht zur Ortsentwicklung.
Daniel Dresen

Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten zu Veränderungen im Ort berichtete. Der Beigeordneten Thomas Schreck sprach über die bauliche Entwicklung.

Lesezeit 4 Minuten
Bei einer Einwohnerversammlung hat das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Entwicklungen im Ort berichtet. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.

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