Ortsentwicklung im Blick Was an Rengsdorfs Westerwaldstraße passiert Justin Buchinger 30.04.2026, 15:00 Uhr

i Entwicklungsachse Westerwaldstraße: Rengsdorfs Hauptstraße war im Fokus von Schrecks Bericht zur Ortsentwicklung. Daniel Dresen

Wie steht es um Rengsdorf? Das war das Thema einer Einwohnerversammlung, bei der Rengsdorfs Triumvirat aus Bürgermeister und Beigeordneten zu Veränderungen im Ort berichtete. Der Beigeordneten Thomas Schreck sprach über die bauliche Entwicklung.

Bei einer Einwohnerversammlung hat das Rengsdorfer „Dreigestirn“ aus Bürgermeister Marc Dillenberger und den Beigeordneten Dennis Müller und Thomas Schreck über die Entwicklungen im Ort berichtet. Seit der Kommunalwahl führen sie die Gemeinde gemeinsam und haben die Arbeit des Bürgermeisteramts untereinander aufgeteilt.







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