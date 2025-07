Was am Ortseingang von Heimbach-Weis entsteht

Noch ist nicht wirklich zu erkennen, was da an der Ortseinfahrt, aus Richtung Sayn kommend, in Heimbach-Weis entsteht. Doch Sascha Fiedler vom Verein Pro Heimbach-Weis ist schon jetzt mit dem Fortschritt sehr zufrieden: „Nachdem entsprechende Vorbereitungen durchgeführt worden sind, konnten am Wochenende schwere Gussbetonteile in Position gebracht werden.“

Zielmarke: Herbst

In Erinnerung an ein Heiligenhäuschen, das an diesem Ort bis zum Beginn der 1970er-Jahre stand, errichtet der Verein nun diese moderne Variante. Nachdem die gewaltigen Elemente in Position gebracht worden sind, wurden sie noch fachmännisch verschweißt. Jetzt folgen noch die Fertigstellung des Weges von der Straße bis zum Bauwerk und die Ausgestaltung mit einem Kreuz. Bis zum Herbst soll auch das alles umgesetzt sein. Fiedler bedankt sich im Namen des Vereins und des Ortes bei den vielen Spendern, die die Umsetzung des Projektes ermöglicht haben.