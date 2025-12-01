Neue LED-Straßenbeleuchtung Warum Windhagens Bürger teilweise im Dunkeln tappen Daniel Dresen 01.12.2025, 10:25 Uhr

i Einige Anwohner in Windhagen sind mit der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Leuchtmittel, wie hier in der Straße "Auf dem Hähnchen", nicht zufrieden. Diese würden die Straßen ungenügend ausleuchten. Michael Möhlenhof

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED hat in Windhagen 450.000 Euro gekostet. Mit dem Ergebnis sind einige Anwohner unzufrieden: Manche Straßen und Gehwege seien nun zu schwach ausgeleuchtet. Ortschef Hans Dieter Geiger verspricht Besserung.

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit vermitteln ausreichend ausgeleuchtete Straßen und Gehwege Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern ein Gefühl von Sicherheit. In Windhagen gibt es rund 650 Straßenlaternen, die bisher circa 75 Prozent des Stromverbrauchs der Ortsgemeinde verursacht haben.







